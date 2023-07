Stradella, automobilista in fuga dal Piacentino: bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento da film tra Emilia e Oltrepo pavese

Stradella (Pavia), 15 luglio 2024 - "Scene da film" tra le case a Stradella. Residenti e automobilisti hanno ripreso con i telefoni cellulari la conclusione di un'operazione di polizia che si è poi scoperto essere iniziata in territorio piacentino, con un incidente e la fuga di un'auto terminata nel territorio pavese dell'Oltrepo. Nelle immagini, diffuse su alcune pagine social tra cui quella di L24, si vede un'auto incidentata bloccata a un incrocio, con l'uomo al volante che non ne vuole sapere di scendere dall'abitacolo nonostante diversi carabinieri tentino di bloccarlo, ma riesce a ripartire, facendo però ancora poca strada. Alla fine è stato infatti arrestato, dai militari di Piacenza.

L'inseguimento era infatti iniziato sulla via Emilia Pavese a Castel San Giovanni (Piacenza), verso le 9.30 di sabato 15 luglio quando una pattuglia della locale Stazione, impegnata in un normale posto di controllo, ha assistito allo scontro tra un furgone e un'automobile, con l'automobilista, descritto in stato di evidente alterazione, che è risalito al volante dell'auto ed è fuggito. L'inseguimento è proseguito pare con l'impatto anche con un'altra auto e la fuga è terminata a Stradella, dove i carabinieri piacentini sono stati supportati da altre due pattuglie del radiomobile della Compagnia di Stradella. E dopo il tentativo ripreso dai video di far scendere il fuggitivo dall'abitacolo, la fuga si è conclusa contro il muro di un edificio. Con l'arresto in flagranza per resistenza.