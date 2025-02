Spray urticante spruzzato in classe. Studente nei guai

Ha spruzzato in classe lo spray al peperoncino. Il giovane studente, 14 anni, ne pagherà di certo le conseguenze a livello disciplinare, ma per fortuna il suo gesto ha avuto ripercussioni limitate. Solo un compagno di classe ha infatti accusato qualche lieve disturbo per l’esposizione alla sostanza urticante. Erano circa le 12.30 di martedì quando i soccorsi sanitari e anche i carabinieri sono intervenuti all’Istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera, in via Galvani. Non è stato poi necessario il trasporto in ospedale con l’ambulanza, perché il ragazzo s’è ripreso in breve dopo essere stato visitato e curato sul posto dal personale sanitario di Areu. Oltre all’interruzione della lezione in corso quando ha spruzzato lo spray in classe, l’episodio ha provocato un disagio forse anche superiore alle aspettative dello studente. I carabinieri chiamati a intervenire sul posto hanno facilmente ricostruito l’accaduto con le testimonianze di chi era presente in classe.

S.Z.