Vigevano, 8 febbraio 2020 - Gli agenti della polizia locale lo stavano pedinando perchè sospettavano che lui, tunisino di 51 anni, noto come "Maradona" e già finito in manette per spaccio nel 2016, avesse ricominiciato con quell'attività. E in effetti hanno accertato che l'uomo faceva la spola, in sella alla sua bicicletta, tra via Belcreda e la zona compresa tra il ponte della Giacchetta e la stazione, distanti poche centinaia di metri, dove incontrava i suoi clienti. L'uomo è stato arrestato per spaccio: gli agenti del comando di via San Giacomo, che hanno sequestrato 20 grammi di hashisc e 130 euro in banconote di pcciolo taglio, hanno stimato il "giro di affari" del pusher in almeno 6 mila euro al mese. Questa mattina l'uomo è stato processato per direttissima: l'arresto è stato convalidato ed il procedimento a suo carico è stato rinviato a marzo. Al tunisino è stato imposto il divieto di dimora a Vigevano e in tutta la provincia di Pavia.

