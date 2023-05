Spaccata in piazzale Oltrepò alla pizzeria “Fatta da me“ Via la cassa con 500 euro

Furto con spaccata, più danni che bottino. Ladri in azione l’altra notte a Torricella Verzate, dove hanno preso di mira il ristorante-pizzeria “Fatta da me“ in piazzale Oltrepò. Hanno spaccato la vetrata di una porta laterale e si sono così introdotti nel locale con l’obiettivo dei soldi lasciati come fondocassa. Hanno infatti preso solo il registratore di cassa, che è stato poi ritrovato nelle vicinanze, abbandonato dopo essere stato svuotato dei circa 500 euro in contanti che conteneva. Ancora da quantificare invece l’entità dei danni, comunque superiori al bottino. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella.

S.Z.