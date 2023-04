Soresina, imboscata e sprangate contro il compagno della ex

Soresina (Cremona) – Voleva vendicarsi della ex e punire il suo nuovo compagno dopo essere stato lasciato e per questo, armato di spranga, ha organizzato con due amici una spedizione punitiva conclusasi con un violento pestaggio.

Il Tribunale di Cremona ha disposto nei confronti di tre giovani di 31,26 e 29 anni il divieto di avvicinamento alle vittime del blitz che si è concluso con un pestaggio a colpi di spranga.

Nel dicembre scorso, la coppia aveva denunciato ai carabinieri di Soresina aggressioni verbali in strada e in locali pubblici fino alle minacce di ritorsioni alla donna alla quale veniva “consigliato” di tornare sui suoi passi e abbandonare il nuovo compagno.

Il fatto più grave nel settembre scorso quando l’attuale compagno della donna è stato chiamato dall’ex fidanzato per un “chiarimento”. Ma all’appuntamento, l’uomo si è trovato di fronte l’ex fidanzato della donna con due amici ed è stato immediatamente aggredito e picchiato con violenza anche con una spranga. Ha riportato lesioni gravi guaribili in sei mesi, tra cui fratture al braccio e alla gamba.

I militari hanno informato dell'episodio la magistratura che ha disposto il divieto che impone ai tre "di non avvicinarsi alle vittime, ai luoghi da loro frequentati per lavoro e svago e di allontanarsi immediamente anche in caso di incontro casuale”.