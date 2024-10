Slot svuotate. Identificati i quattro ladri

Due di loro avevano distratto il titolare di un bar, un cittadino cinese, mentre il terzo complice si era avvicinato alle slot-machines riuscendo, senza danneggiare la serratura, ad aprirle, ad accedere al sistema informatico-contabile e quindi di sottrarre il denaro in esse contenute per un ammontare complessivo di 3mila euro, tutto in monete. Un’azione che, nonostante una certa complessità, si è svolta senza alcun intoppo. Il ladro si era allontanato mentre gli altri due malviventi si erano intrattenuti ancora a conversare con il barista. L’episodio era avvenuto intorno alle 16.30 dello scorso 29 giugno a Gravellona. Nella giornata di martedì i carabinieri della locale stazione, al quale la vittima si era rivolta per denunciare l’accaduto, hanno denunciato a piede libero M.D., 41 anni, G.S.C., 37 anni e L.B.I, 37 anni, rumeni, tutti con precedenti alle spalle e C.C., 31 anni, cittadino marocchino,. Tutti dovanno rispondere dell’accusa di furto.

La rapidità e la competenza con la quale la banda aveva agito lascia supporre che in qualche modo i quattro fossero specializzati in questo genere di azioni ed è per questo che le indagini dei militari della Compagnia di Vigevano, guidati dal tenente colonnello Paolo Banzatti, non si sono ancora conclude. Per arrivare a questa denuncia gli investigatori hanno lavorato sia sulla deposizione offerta dal titolare del bar che ha raccontano in modo dettagliato l’accaduto anche se non si è reso conto di essere finito nel mirino dei malviventi e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e della zona, che hanno consentito di acquisire elementi utili per identificare la banda di ladri.

U.Z.