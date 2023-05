Sicurezza nelle banche Intesa in Prefettura sulla prevenzione

"Il Protocollo potenzia la collaborazione tra le parti, in chiave di analisi e di prevenzione del rischio, anche rispetto ai rischi di infiltrazioni nell’economia legale da parte della criminalità, nel rispetto delle prerogative degli attori istituzionali interessati, promuovendo altresì l’adozione di misure di prevenzione di reati e di rischi predatori ai danni delle banche, del personale addetto e della clientela". Il prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, spiega così le finalità del Protocollo d’intesa per la Prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, sottoscritto ieri a palazzo Malaspina con Abi, in rappresentanza di 15 aziende di credito aderenti.