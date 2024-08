Si schianta con lo scooter. Ragazzo in Rianimazione

È stato ricoverato in Rianimazione, con la prognosi che resta cautelativamente riservata, ma non è valutato in pericolo di vita. Quasi un miracolo per la condizioni in cui il 21enne di Pavia è stato soccorso poco dopo le 13 di ieri sullo svincolo della Tangenziale Ovest verso la Statale 617 “Bronese“. Era in sella al suo scooter Yamaha 300 quando ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail alla sua sinistra, nel tratto dello svincolo a corsia unica con la curva a destra che immette su quelle che i pavesi chiamano tangenziali Nord (fino alla Vigentina) ed Est (fino al bivio Vela), ex Provinciali passate sotto la competenza dell’Anas. Il 21enne in scooter aveva già oltrepassato il punto in cui spesso si verificano tamponamenti e scontri tra i mezzi che arrivano dalla Tangenziale Ovest e devono dare la precedenza a quelli che si immettono sullo svincolo Gramegna da viale Brambilla, un tratto sul quale peraltro l’asfalto è stato appena rifatto e non presenta fondo sconnesso. Le cause della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia Locale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi di quello che viene comunque ritenuto un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti.

Sta di fatto che lo scooter si è schiantato contro il guard rail e il 21enne nella caduta ha riportato gravi traumi in diverse parti del corpo, anche alla testa dopo aver perso il casco. Sbalzato dalla sella, è rimasto privo di conoscenza sull’asfalto mentre il suo scooter strisciava sulla fiancata destra fermandosi poco dopo la curva, ancora nella corsia d’immissione, senza ulteriori incidenti con i mezzi in arrivo dall’ex Statale 35 “dei Giovi“. La richiesta di soccorso è scattata tempestivamente da parte di altri automobilisti in transito e per la riferita gravità della caduta dallo scooter dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati in codice rosso sia un’ambulanza della Croce Verde Pavese che l’auto medica col rianimatore a bordo. Il 21enne è stato in effetti trovato privo di conoscenza, rianimato e intubato sul posto per l’immediato trasporto con l’ambulanza in codice rosso al vicino San Matteo. In ospedale gli accertamenti hanno escluso lesioni che possano compromettere la sopravvivenza.