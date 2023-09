Sì al bilancio, senza dibattito. Polemiche in aula consiliare

Polemica dopo la seduta del consiglio comunale a Voghera di martedì. Alle 21 mancava il numero legale necessario per procedere: è stata chiamata una consigliera assente, a circa tre quarti d’ora dall’inizio della seduta è stato fatto l’appello e il bilancio consolidato è stato votato, mentre la minoranza non era in aula, senza dibattito. Per Nicola Affronti dell’Udc, "è stata una brutta figura, la mancanza dei consiglieri di maggioranza denota una spaccatura" e "non illustrare il provvedimento è stata una mancanza di rispetto". Ilaria Balduzzi del Pd ritiene che le assenze nella maggioranza denotino che "il presidente del consiglio Daniele Salerno non è in grado di gestire i lavori, visto che prima ci ha chiesto di restare in aula, cosa che come opposizione abbiamo fatto fino alle 21.30" per poi richiamare una consigliera assente e "sbrigativamente aver fatto votare", senza "nemmeno ricordare il lutto per l’ex presidente Giorgio Napolitano". La sindaca Paola Garlaschelli (nella foto) ritiene che "al netto di un atteggiamento di sterile ostruzionismo della minoranza, la nostra maggioranza ha dimostrato di essere coesa e di avere i numeri per deliberare" e che "la minoranza non solo è stata assente, ma anche divisa: solo due consiglieri sono rientrati per chiedere il rinvio dell’ultimo punto all’ordine del giorno" richiesto proprio dall’opposizione. Nicoletta Pisanu