Sfida tra aspiranti imprenditori. Le idee innovative in gara per trasformarsi in nuove aziende

Cinquanta imprenditori e innovatori in gara per convincere una giuria della bontà della propria idea imprenditoriale. È partita ieri al Ctrl+Alt Museum di via Riviera la Techstars startup weekend, l’evento che consente di sviluppare la propria proposta grazie anche ai 20 mentor presenti, esperti in innovazione, accademici, investitori, tra cui gli imprenditori Renato Cifarelli e Fabrizio Capobianco. "La bravura dell’aspirante imprenditore è avere un’idea sostenibile – ha spiegato Salvo Trotta, vicepresidente di Activators Pavia che organizza l’evento – ma anche la capacità di aggregare altre persone". Giunto alla quinta edizione, il format internazionale, basato sul concetto “dall’idea all’impresa“, offre a studenti, designer, sviluppatori e chiunque abbia un’idea innovativa l’opportunità di trasformarla in realtà in soli due giorni. "L’evento – ha aggiunto Giampaolo Anfosso, assessore alle politiche educative e aggregative – ha il grande pregio di voler incentivare, attraverso l’approfondimento e lo scambio di strategie creative e imprenditoriali, il lavoro ai giovani, un lavoro di qualità, collegato all’Università con il progetto Univenture". I vincitori, oltre ad aggiudicarsi premi in formazione e sviluppo delle idee, avranno la possibilità di proseguire, dopo la finale di domenica (agli Horti, aperta al pubblico) accedendo alla fase conclusiva di Univenture.

Fino a domani i 50 partecipanti avranno la possibilità di sperimentare le migliori strategie guidati da 20 mentor esperti in innovazione, presentare e validare le proprie idee di business, ricevere feedback da una giuria composta da accademici, imprenditori e investitori, concorrere per premi e servizi in palio, tra cui percorsi di accelerazione e formazione. In ultimo potranno partecipare alla fase finale della business competition UniPv Univenture.