Sette anziché cinque equipaggi per il drappo del Palio del Ticino

Non cinque, ma sette equipaggi si contenderanno quest’anno il drappo del Palio del Ticino disegnato dall’artista Paola Ricevuti. Oltre alle squadre che rappresentano la tradizione del remo pavese (Canottieri Ticino, La Barcela, Battellieri Colombo, Club vogatori pavesi e Motonautica pavese) l’11 giugno si sfideranno anche la Battellieri San Cristoforo di Milano e la Lega navale italiana, che rappresentano rispettivamente la Milano degli Sforza e la società che si può fregiare ufficialmente del Gran Pavese come lo vediamo ora. Nel pieno rispetto della tradizione gli appuntamenti si apriranno alle 19,30 del 3 giugno con la cena del Palio sul ponte coperto allietata dalla presenza del Voyagers Ensamble con musiche di Morricone, Rota e Dalla.

Il weekend successivo la città tornerà all’epoca medioevale. Il 10, come di consueto, l’araldo sfilerà per le strade del centro storico per annunciare l’apertura del Palio, con al seguito il corteo di oltre 200 figuranti. Domenica nei giardini del Castello sarà allestito l’accampamento medioevale con il velario con i rapaci e la tenda dello speziale; alle 11 la cerimonia di benedizione nella cattedrale di Pavia, alla presenza del duca e della duchessa con armigeri, sbandieratori e cortigiane. Al pomeriggio la tradizionale sfilata in costumi d’epoca: partirà alle 17 dal Castello visconteo per arrivare in Borgo Ticino dove ci sarà la partenza ufficiale della gara dei barcè, preceduta dalla gara degli arcieri.

M.M.