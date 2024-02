"Senza risposta le domande degli operatori"

Prima la festa per la partenza della Milano-Sanremo, poi dalle bici si dovrebbe passare ai mezzi di cantiere. Ma il condizionale è d’obbligo perché i lavori per la ristrutturazione del mercato ipogeo e per la riqualificazione di piazza della Vittoria, che dovrebbero partire il 20 marzo, non incontrano il favore dei commercianti. Ieri alcuni operatori del salotto buono della città hanno incontrato l’assessore al Commercio Roberta Marcone alla quale hanno posto domande precise, rimaste tutte senza risposta.

"Non abbiamo visto il progetto – dice Luigi Polzotto, presidente della Cooperativa Centro Commerciale Piazza Vittoria – e i lavori che dovevano partire mesi fa sono previsti adesso, nel periodo di massima attività per gli esercenti della piazza". Tra gli operatori c’è chi ha chiuso il locale in novembre per lavori di ristrutturazione e, se avesse saputo dei ritardi, avrebbe spostato l’intervento in modo da farlo coincidere con il cantiere. E c’è pure chi vorrebbe collocare i tavolini nelle vie laterali, che forse però dovranno restare aperte vie di fuga per i mezzi di cantiere. "Alla riunione di ieri avrebbe dovuto esserci anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Bobbio Pallavicini – aggiunge Polzotto – che forse avrebbe potuto sciogliere alcuni nostri dubbi, ma non c’era".

Con circa 1,5 milioni del Pnrr si dovrebbero risistemare anche gli spazi del mercato ipogeo dal lato di Palazzo Broletto chiusi da più di 8 anni. "Tra le due aree dovrebbero creare un tunnel con attività commerciali. Dagli attuali 70 metri si arriverebbe a 120, separando da noi l’area ristrutturata. Siamo pronti a dare battaglia".

M.M.