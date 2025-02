Scoprire le sensazioni provate dai ragazzi: un viaggio tra cinema, pittura e movimento

A volte si nota una grande difficoltà da parte dei ragazzi nell’identificare l’emozione che prevale in loro nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana, piuttosto che l’emozione che prevale in un determinato momento, soprattutto in questa fase della vita. Interessante è affrontare questo tema ad esempio attraverso il cinema.

Si pensi ad esempio alla visione di due film, quali Inside Out 1 e 2: questi film sono fondamentali per far capire che nella vita non conta solo la gioia ma tutte le emozioni sono egualmente importanti e positive nonché necessarie per crescere. Crescendo infatti, così come è successo alla protagonista dei film, si scoprono sempre nuove emozioni legate ai vari passaggi dello sviluppo.

In continuità con la visione dei film, si possono svolgere dei lavori legati alle emozioni in diverse materie scolastiche: inizialmente lavorando con l’espressività corporea in scienze motorie insieme a musica, ascoltando dei brani e lasciando i ragazzi liberi di muoversi in base ai sentimenti provati.

In arte invece, è possibile creare dei lavori che rispecchino le emozioni di ognuno, realizzate tramite colori, materiali ed espressioni diversi. Risultato di questo viaggio sarà di certo una maggiore consapevolezza che tutte le emozioni sono fondamentali per la vita.