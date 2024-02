Schianto sulla via Emilia, grave ragazzo

L’auto in sorpasso s’è trovata la moto al centro della carreggiata per la svolta a sinistra. L’impatto è stato molto violento e il 17enne in sella alla sua Fantic da cross ha riportato conseguenze gravissime. L’incidente è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, sulla via Emilia, la Statale 10 Padana inferiore, nel territorio comunale di Redavalle, all’altezza dell’incrocio per le località Casa Ramati e Calchera, sulla sinistra arrivando da Broni verso Casteggio. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Ma dalla prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme dagli accertamenti in corso, entrambi i mezzi, sia la moto guidata dal 17enne che l’automobile, una Jeep Renegade, procedevano proprio nella medesima direzione, da Broni verso Redavalle e Casteggio. In realtà il 17enne pare fosse al centro della carreggiata per svoltare a sinistra quando sarebbe stato appunto tamponato dalla Jeep arrivata alle sue spalle. Se questa prima ipotesi di dinamica verrà confermata dagli accertamenti ancora in corso, la responsabilità sarebbe da attribuire all’automobilista, colpevole di una manovra vietata, in un punto in cui il sorpasso non è consentito. Sta di fatto che le conseguenze per il giovanissimo motociclista sono state molto gravi, come purtroppo spesso accade quando ci sono scontri con centauri coinvolti.

I soccorsi sanitari, arrivati sul posto in codice rosso sia con l’ambulanza che con l’auto medica con il rianimatore a bordo, hanno trovato il 17enne in arresto cardio circolatorio. Senza perdere tempo prezioso per cercare di salvare la giovanissima vita in pericolo, è stato trasportato con la massima urgenza in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, con le manovre rianimatorie ancora in corso durante il trasporto. Arrivato in ospedale ancora vivo, è stato preso in carico dai medici che hanno proseguito gli sforzi per salvarlo.

