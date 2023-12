Schianto contro carro attrezzi: grave ventenne

Le conseguenze più gravi le ha riportate il ventisettenne, di nazionalità romena, residente a Chignolo Po, alla guida dell’auto che si è scontrata frontalmente contro un carro attrezzi. Uno schianto avvenuto sulla Sp234 tra Corteolona e Genzone e Belgioioso, nella notte tra venerdì e ieri, poco prima di mezzanotte. Cause e dinamica sono ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Belgioioso, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi. Numerosi i mezzi di soccorso, tra ambulanze e auto mediche, inviati dalla centrale Areu, che hanno traportato negli ospedali di Pavia, Lodi e Cremona i 6 coinvolti, tutti estratti dagli abitacoli con cesoia dai vigili del fuoco. Il giovane automobilista è stato portato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia e ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. Meno gravi sia il quarantassettenne alla guida del carro attrezzi sia la famiglia, residente a Bari, che era stata in precedenza soccorsa per l’auto in panne, due coniugi di 54 anni e le due figlie, di 15 e 19 anni. S.Z.