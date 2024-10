Schianti in auto e moto. Tre croci per la Lomellina

GROPELLO CAIROLI (Pavia)

Tre croci sulle strade della Lomellina. Il tragico fine settimana è iniziato poco prima delle 22 di sabato a Gropello Cairoli, in località Cascina Morgarolo. La Citroen C1 guidata da Giuseppe Mussi, 59 anni, di Villanova d’Ardenghi, è uscita di strada in curva ed è finita ribaltata in un canale. All’arrivo dei soccorsi era già morto per annegamento. La sua passeggera sessantenne è stata trasportata in ambulanza, non in pericolo di vita, al San Matteo di Pavia. La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Stazione di Gambolò, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco: si è comunque trattato di un’uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Meno di mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato e ieri, altro incidente mortale in A7, sulla corsia Sud tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli. Ha perso la vita un motociclista di 55 anni residente a Pieve del Cairo, accompagnato nel tragico destino dal cane di piccola taglia che teneva nel trasportino sulla Harley Davidson tamponata dalla Panda di un ventiseienne dell’Alessandrino. Il giovane automobilista e la passeggera, una coetanea, sono stati trasportati entrambi in ambulanza al San Matteo: non sono in pericolo di vita.

Poco prima delle 15 di ieri, il terzo schianto con esiti letali sulla Sp192 tra Gravellona Lomellina e Cassolnovo. Una Opel Adam e una Fiat Idea si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori su due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Constatato sul posto il decesso di Carlo Claudio Bernardo, 65 anni, di Cassolnovo, che era al volante della Fiat Idea; mentre la moglie di 63 anni è stata trasportata all’Ospedale di Novara. Il conducente della Opel, un sessantatreenne di Olevano Lomellina, è stato trasferito con l’elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.