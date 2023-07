Scarpe eleganti dimenticate su un davanzale a Pavia, l’appello: cerchiamo Cenerentola

Pavia, 29 luglio 2023 – Ai tempi di Walt Disney e, più indietro ancora, degli antichi greci i social network non esistevano e il ‘povero’ principe ha dovuto faticare per trovare la sua Cenerentola.

Nel 2023, invece, tutto è più facile e così per chi dimentica le scarpe esistono i post su Facebook. È accaduto in centro a Pavia dove una famiglia, nel momento in cui questa mattina, sabato 29 luglio, ha aperto le finestre, ha trovato sul davanzale un paio di scarpe eleganti abbandonate.

“Cerchiamo proprietaria” hanno scritto sulla pagina Facebook di Sei di Pavia se. Ma deve essere la reale proprietaria, non chi cerca di impossessarsi di un paio di scarpe da sfoggiare nelle sere d’estate. “Restituiamo solo a chi ci sa indicare colore e numero” ha aggiunto la famiglia. Quanto al principe azzurro, peccato, nessuna notizia. Non è pervenuto, forse è vero che non esiste.