Sanzioni quintuplicate, polizia locale più operativa sul territorio

Un aumento del 15 per cento di incidenti stradali rilevati (in tutto 315), 4.500 veicoli sottoposti a controlli e 197 ordinanze di viabilità emesse (più 23 per cento). Videosorveglianza raddoppiata dal 2020 (129 telecamere attive), 93 ore dedicate alle scuole per l’educazione alla legalità. E poi 12.960 sanzioni, quintuplicate rispetto al 2023, per un totale accertato di 1 milione e 389mila euro. Sono alcuni dei dati del report stilato dalla polizia locale sulle attività del 2024. Nel corso dell’anno sono state date 104 comunicazioni di notizie di reato, di cui 35 a carico di ignoti e 12 derivate da incidenti. Le deleghe di indagine sono state 47, le denunce 78, un arresto. "Il 2024 è stato un anno di grandi sfide e importanti risultati – ha detto il comandante Mauro Maccarini –. Abbiamo rafforzato la capacità operativa, migliorato la sicurezza urbana e intensificato il dialogo con i cittadini. La scelta di ottimizzare gli orari di apertura al pubblico e l’impiego delle risorse ci ha permesso di rispondere con più efficacia alle esigenze della comunità con tempestività e qualità nei servizi".