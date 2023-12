A Sannazzaro è allarme ladri di panettoni: rotto il vetro di un'auto per rubare i dolci natalizi

Sannazzaro de' Burgondi - Rubano persino i panettoni, lasciando danni all'auto. Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre, ignoti ladri hanno rotto il vetro a una Ford Kuga parcheggiata in via Bigli, a Sannazzaro de' Burgondi, rubando dall'interno dell'abitacolo proprio due panettoni. Dolci natalizi certo molto graditi avvicinandosi ormai alle festività, ma comunque un bottino dal valore scarso per giustificare il danno lasciato al proprietario, con pure il disagio di dover provvedere alla riparazione in un periodo dell'anno non ottimale sia per le ormai vicine feste, con le conseguenti chiusure di tutte le attività anche di riparazione, sia per le temperature rigide, per le quali viaggiare su un'auto senza vetro non solo è pericoloso ma anche ben poco salutare.

Più tradizionale, meno gastronomico, il bottino di altri ladri entrati azione, sempre nel medesimo pomeriggio, in un'altra zona della provincia, a Montebello della Battaglia, in Oltrepò Pavese. In via Costaiola, i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso di un'abitazione, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. E frugando nelle diverse stanze hanno trovato e rubato alcuni gioielli d'oro, per un valore non quantificato. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri della locali Stazioni, che procedono con le indagini.