Salvini per il nucleare: "Sarà mia la prima firma"

Parte da Pavia il ritorno al nucleare del nostro Paese. Intervenendo al convegno promosso da iWeek di V&A – Vento & Associati e Dune Tech Companies, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha promesso che "entro quest’anno proporrà di riportare l’Italia tra i Paesi civili e sviluppati. Se si vogliono abbassare le bollette della luce dei cittadini e delle imprese, il nucleare è un dovere – ha aggiunto Salvini durante il convegno “Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico“ - Il nucleare di ultima generazione non è solo energia più sicura e più pulita, ma anche quella più conveniente".

Nel 1987 gli elettori italiani hanno bocciato le centrali nucleari: "Se sarà necessario riproporre un referendum – ha annunciato il leader leghista – sarò il primo a raccogliere le firme". Secondo una ricerca di Swg, il 51% degli italiani ora voterebbero "sì" a un referendum sul nucleare. Sei cittadini su dieci sono a favore dell’implementazione delle nuove tecnologie nucleari in Italia e il 65% considera un rimpianto l’aver rinunciato al nucleare. Prima di Salvini, il ministro dell’ambiente Gilberto Picheto Fratin intervenendo da remoto aveva tracciato un quadro sull’energia nucleare in Europa, mentre l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha pensato alle difficoltà delle imprese: "La Lombardia per essere competitiva ha bisogno che i costi energetici non sforino".

Almeno due centrali entro il 2024 con reattori piccoli da 300 megawatt sono negli obiettivi di Edison. "Con reattori piccoli – ha spiegato Lorenzo Mottura, strategy, corporate development & innovation EVP di Edison – si riducono tempi di costruzione e costi. I nostri progetti sono pensati per durare 60 anni". "Pavia potrebbe essere coraggiosamente protagonista – ha sottolineato Alessandro Cattaneo, deputato di FI e primo firmatario della mozione che ha sollecitato il Governo a ripensare all’energia pulita – Adesso o mai più". Pavia negli spazi dell’Università ha un reattore nucleare, il Lena (Laboratorio energia nucleare applicata).

"Un argomento da affrontare senza pregiudizi ideologici – ha aggiunto Alessandro Cantoni, presidente della VI Commissione Ambiente, energia e clima in Regione – È significativo che un tema così cruciale sia stato rilanciato proprio da Pavia, che ospita uno dei migliori Atenei e il Lena, un’eccellenza che può dare un grande contributo alle ambizioni italiane in materia".

Manuela Marziani