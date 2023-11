Salvano il detenuto dal compiere un gesto estremo. Il sindacato: premio ai tre agenti della Penitenziaria

Hanno salvato un detenuto in forti difficoltà. È accaduto l’altro giorno, quando un agente di Polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza detentiva e due preposti, subito dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono precipitati dall’uomo che aveva notevoli problematiche personali e hanno evitato la tragedia. Dopo quel gesto, il segretario generale regionale della Lombardia Uilpa Polizia penitenziaria Salvatore Maria Aloise ha scritto al direttore della casa circondariale Stefania Mussio per far risaltare il gesto eroico compiuto dai poliziotti penitenziari, simile a quelli che quotidianamente vengono compiuti, e per chiedere al direttore di prendere in esame la possibilità di avanzare una proposta di ricompensa alla commissione competente per i tre agenti penitenziari che hanno salvato una vita umana.

M.M.