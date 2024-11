Rubano lo sportello per il ticket

Nel trascinare giù dalla breve scalinata esterna la pesante refurtiva, hanno anche rotto dei gradini. Dal padiglione di Oculistica del San Matteo hanno portato via di peso l’intero sportello automatico per il pagamento dei ticket, che hanno caricato su un furgone per poi far perdere le loro tracce. Erano in quattro i ladri in azione verso la mezzanotte tra giovedì e ieri al Policlinico, ripresi dalle telecamere ma con i volti nascosti. Sul furto indaga la polizia di Stato. Non è ancora stata quantificata l’entità del bottino, cui si aggiunge il valore della colonnina-totem portata via. Nonostante l’ingombro e il peso, i ladri hanno evidentemente preferito asportare interamente lo sportello automatico anziché tentare di forzare la cassa sul posto per prendere i soldi contenuti.

S.Z.