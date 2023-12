Rubano felpe e rasoio, due denunciati

Hanno 23 e 26 anni i due stranieri sorpresi e denunciati per furto. La coppia è stata sorpresa mentre cercava di portare fuori dal centro commerciale Bennet di Bagnolo due felpe e un rasoio. Lunedì nel tardo pomeriggio i due hanno cercato di passare le barriere antifurto senza pagare della merce. È scattato l’allarme e i due sono stati fermati dal personale di sorveglianza.

Nel frattempo sono stati fatti arrivare i carabinieri che hanno constatato come i due giovani avessero provato a portare fuori dal negozio due felpe, una nascosta sotto un giubbotto e l’altra celata in una borsa insieme con un rasoio. A tutta la merce, valore 60 euro, erano state tolte le etichette antitaccheggio.

I due sono stati portati in caserma a Crema e lì identificati e denunciati per furto aggravato e quindi lasciati liberi in attesa di processo.

P.G.R.