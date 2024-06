Robbio, ladri in casa in pieno giorno: abitazione devastata e rubati due anelli d'oro

Robbio (Pavia), 30 giugno 2024 - Furto in pieno giorno, con la casa messa a soqquadro, per un magro bottino di due anelli d'oro.

E' stato scoperto verso le 19 di ieri, sabato 29 giugno, quando i padroni di casa sono rientrati nell'abitazione, una casa indipendente in via Fratelli Cervi a Robbio, trovandola devastata dai ladri. Gli ignoti malviventi sono entrati forzando la porta finestra del soggiorno, che si trova sul retro dell'abitazione rispetto all'ingresso principale. Hanno quindi messo sottosopra tutte le stanze, in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, ma in casa non c'erano soldi in contanti e anche poco oro: hanno trovato e rubato solo due anelli, per un valore che non è stato quantificato, ma difficilmente supera il migliaio di euro, anche se il valore affettivo è di certo maggiore.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, che hanno effettuato il sopralluogo, ma quando ormai i ladri erano già lontani con la refurtiva. I padroni di casa erano usciti già nella mattinata, restando fuori per tutta la giornata, con il furto che può essere stato messo a segno in un arco di tempo abbastanza ampio, con tutta probabilità diverse ore prima che fosse scoperto.