Robbio, camionista ferma il tir per fare pipì in strada, ciclista non si schianta contro il rimorchio. È grave

Robbio Lomellina, 3 aprile 2024 – Il camionista che lo precedeva ha fermato il mezzo per fare pipì e il ciclista che lo seguiva poco distante è finito contro il rimorchio restando ferito in modo serio. E’ accaduto lungo la provinciale che da Robbio conduce a Nicorvo. L’esatta dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Robbio.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, con targa portoghese, si è fermato sul ciglio della strada perché il conducente doveva fare pipì. Qualche istante dopo nella stessa direzione stava arrivando una bicicletta da corsa, a velocità sostenuta, in sella alla quale si trovava un uomo di 47 anni residente a Cilavegna che, forse per un malore oppure per un attimo di distrazione, magari per puntare lo sguardo sul navigatore o su qualche altro accessorio, è andato a schiantarsi contro il rimorchio riportando ferite piuttosto serie.

Soccorso dal personale medico del 118 è stati trasportato da una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio all’ospedale di Novara dove è stato ricoverato.