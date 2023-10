Rissa tra gruppi di giovani. Lanciati sampietrini

Continuano i problemi legati alla “malamovida“ per gli abitanti del centro di Vigevano. La scorsa notte, poco dopo le 3, c’è stata una rissa tra due gruppi di giovani. "Urla altissime e reciproche minacce di morte – fanno sapere i residenti di via Roncalli, una laterale di via del Popolo – che è culminata con il lancio di sempietrini che sono stati recuperati dai punti della strada danneggiati. Così la malamovida si coniuga con la mancata manutenzione delle strade del centro". Per fronteggiare i disagi della “malamovida“, oltre ad aumentare i controlli della polizia locale, il Comune ha inserito gli “steward“ che però cessano l’attività alle 2.