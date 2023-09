Rissa in bar a Robbio: botte ai gestori, due in ospedale

I titolari del bar li avevano solo invitati ad andarsene, perché dovevano chiudere. Ma il gruppetto di giovani, quattro o cinque ragazzini, tra cui forse anche qualche minorenne, proprio non ne voleva sapere di terminare la serata. E la discussione è degenerata in rissa, coi due titolari, una 52enne e un 47enne, di nazionalità cinese, che hanno avuto la peggio, finiti in ospedale, per fortuna senza conseguenze gravissime, solo contusioni, per prognosi di pochi giorni. E’ successo poco prima della mezzanotte di venerdì in un bar a Robbio, dove oltre all’ambulanza sono arrivati i carabinieri della locale Stazione. I responsabili si erano già allontanati: i militari hanno avviato indagini per identificarli e accertare l’accaduto. S.Z.