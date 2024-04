Rischio di crolli. Chiusa via Cavour

Immobile pericolante a Sannazzaro de’ Burgondi e via Cavour chiusa sia al transito delle auto che al passaggio dei pedoni. Il palazzo, di proprietà privata, ha problemi da tempo ma venerdì attorno alle 16,30 un cittadino ha chiamato i pompieri per la caduta di tegole nel cortile dell’immobile di via Cavour 6. "Il Comune si è subito attivato e ha convocato per il mattino seguente il sopralluogo da parte di un ingegnere strutturista - fanno sapere da Palazzo -. Ieri è stata emessa una ordinanza ai proprietari che entro 5 giorni devono iniziare a occuparsi del ripristino. Se non succederà l’amministrazione procederà d’ufficio all’intervento (30 i giorni di lavoro previsti) necessario per garantire la sicurezza e la riapertura del tratto di strada".