Ricettazione e furto. In due finiscono nei guai

PIADENA (Cremona)

Rubano formaggio e bottiglie di liquore, ma non riescono a brindare al successo del loro piano perché incappano in una pattuglia di carabinieri. Sabato pomeriggio una gazzella dei militari di Casalmaggiore ha notato un’auto e ha deciso di controllarla. A bordo due stranieri di 61 e 56 anni domiciliati nel milanese ma di fatto senza fissa dimora, pregiudicati per reati contro il patrimonio. Quando i militari hanno aperto il bagaglio, hanno trovato all’interno 50 bottiglie di liquore e due forme di formaggio (330 euro di valore). Hanno chiesto di mostrare gli scontrini e subito i due hanno fatto vedere ricevute che però risalivano ad agosto e non contemplavano quella merce. Da una breve indagine i carabinieri sono risaliti a due supermercati nel Bresciano dove la merce era stata prelevata e dalle telecamere di videosorveglianza si è notato come i due avessero fatto la spola dal supermercato all’auto per prelevare e poi depositare bottiglie e formaggi, passando dalle casse senza pagare. I due sono stati denunciati per furto e ricettazione. P.G.R.