Riapre a tempo di record la provinciale crollata il 27 luglio

Martedì mattina le auto torneranno a percorrere la Sp 412 della Val Tidone all’altezza di Torrevecchia Pia. L’intervento di somma urgenza, avviato in seguito al crollo il 27 luglio del tratto di strada sull’attraversamento del Cavo Marocco, si conclude con la piena ripresa del traffico in meno di tre mesi nonostante la necessità di attendere la conclusione della stagione irrigua per tutelare oltre 300 imprese agricole.

I tempi record si devono alla sinergia tra il Comune di Torrevecchia Pia e le Province di pavia e di Lodi, con il coinvolgimento delle autorità locali e di importanti consorzi irrigui, in modo da tutelare gli agricoltori ma pure le decine di migliaia di automobilisti che transitano ogni giorno lungo l’asse stradale. "Abbiamo affrontato un intervento complesso – spiega il presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli – coordinando risorse e personale tecnico, nel pieno dell’estate e della stagione irrigua, per risolvere in tempi rapidi una delle più gravi emergenze viabilistidegli ultimi anni in questo snodo viario strategico".

M.M.