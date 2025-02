Rhenus raddoppia al Giovi logistics park

Garbe Industrial Realk Estate Italy, leader nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico in Germania e in Europa, ha annunciato la sigla di un nuovo accordo con Rhenus, che raddoppia la sua presenza al Giovi Logistics Park. Primo inquilino ad aver scelto lo scorso anno il polo lungo l’asse Milano-Genova, con la locazione di altri 10mila metri quadri il colosso arriverà a occupare complessivamente un’area di 20mila metri quadri del parco logistico. "Questo accordo con un tenant già presente nell’immobile, che ha dunque ampia conoscenza della location e della funzionalità degli spazi, conferma la qualità costruttiva e l’attrattività dell’hub logistico. Stiamo proseguendo la locazione dei tre spazi rimanenti", ha annunciato Mariangela Conte, head of asset management di Garbe Industrial Real Estate Italy. S.Z.