Revoca dei domiciliari negata due volte. Ceffa tenta col Riesame

Adesso il caso passa al Tribunale del Riesame. L’avvocato Luca Angeleri, che assiste il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa (a sinistra nella foto con il legale), agli arresti domiciliari dal 28 novembre con la pesante accusa di corruzione, ha depositato un’istanza di revoca del provvedimento restrittivo per il primo cittadino, ora sospeso dall’incarico per decisione del prefetto. La scelta segue il pronunciamento del gip del Tribunale di Pavia, che per la seconda volta ha negato la revoca utilizzando espressioni severe nei confronti di Ceffa come "totalmente inaffidabile nella gestione di qualsiasi incarico o servizio pubblico", parole che avevano spinto lo stesso Ceffa, attraverso il proprio legale, a esprimere il rammarico per le considerazioni sulla sua professionalità e la sua reputazione. Ora il Riesame avrà 10 giorni per pronunciarsi.