Retorbido, tre centenarie festeggiate nella rsa da record

Retorbido, 24 febbraio 2024 – E’ una struttura da record la rsa “Le Torri” perché i suoi ospiti sono particolarmente longevi e molti di loro arrivano all’ambizioso traguardo che li porta a spegnere 100 candeline. O vanno anche oltre come accaduto ieri a Giuseppina Percivalle, classe 1923, che ha festeggiato il suo compleanno insieme a Emma Rossi, nata a Milano 99 anni fa e a Maria Giuseppina Repossi che ha compiuto 97 anni. Tre traguardi importanti che la struttura ha deciso di celebrare con un piccolo momento di festa in compagnia degli altri ospiti alcuni dei quali presto saranno centenari, degli operatori Korian che li seguono e naturalmente i familiari delle anziane. Nata a Borgo Priolo e figlia di agricoltori, Giuseppina non ha mai dimenticato la guerra, le sirene che suonavano a tutte le ore del giorno e i bombardamenti di un cacciabombardiere chiamato da tutti “Pippo”. “La mia gioventù non è mai stata spensierata – ha ricordato -, dovevo lavorare con i miei genitori per poter portare qualcosa da mangiare a casa”. A 20 anni si è sposata con Ermete che l’ha lasciata vedova molto presto, ha avuto una figlia della quale si è occupata, per occuparsi poi anche dell’unica nipote Elisa rimasta orfana di madre. Potrebbe essere etichettata come una donna emancipata, invece Emma figlia di un manager, impiegata di banca che ha avuto il coraggio di lasciare il marito dopo tre anni di matrimonio, perché aveva scoperto che era un giocatore d’azzardo. Contravvenendo alle direttive fasciste che imponevano alle donne sposate di non lavorare, Emma ha continuato ad andare in banca di nascosto per un anno poi è stata costretta a lasciare e a occuparsi del figlio. Ha fatto la maestra finché non è arrivata alla pensione, infine, Maria Giuseppina che insieme al marito era riuscita a comprare casa accendendo un mutuo, ma quando aveva appena 51 anni il suo compagno di una vita e padre dei suoi figli si è ammalato di tumore lasciandola da sola.