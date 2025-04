Razzia notturna nel cantiere edile: via arnesi da lavoro

I ladri sono entrati nel cantiere forzando il cancello della recinzione e hanno rubato alcuni attrezzi da lavoro, per un valore stimato sui 3mila euro circa. È successo in via Bergamasco a Candia Lomellina, dove sono in costruzione alcune villette.

Il furto è stato scoperto nella mattinata di martedì, alla ripresa dei lavori dopo la pausa per il weekend di Pasqua, quindi denunciato alla locale stazione dei carabinieri che sono intervenuti per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini sull’accaduto.

Ma era stato messo a segno, con tutta probabilità in orario notturno, in un arco di tempo piuttosto ampio, a partire già dalla sera di venerdì scorso, con i ladri che quindi hanno avuto tutto il tempo per agire indisturbati e far perdere le proprie tracce prima che la loro azione venisse scoperta.

S.Z.