Rapina a diciottenne e bar danneggiato. Trovato il responsabile

Si era avvicinato ad un 18enne e, minacciandolo, si era fatto consegnare il cellulare che aveva poi restituito e 50 euro. E soprattutto si era preso capi di abbigliamento, lasciandolo in mezzo alla strada scalzo, in pantaloni e maglietta. L’episodio era avvenuto lo scorso 18 novembre in via Cesarea a Vigevano. Percorse poche decine di metri aveva preso una pietra e, senza motivo, l’aveva scagliata contro la vetrina del “Coffee Time“ uno dei locali più frequentati del centro. I carabinieri hanno ora dato un nome ed un volto all’autore dei due fatti: è un ventenne pregiudicato e senza fissa dimora. Denunciato a piede libero per rapina e danneggiamento.