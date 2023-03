Raid al calzaturificio: per coprire la fuga furgoni di traverso e chiodi sull'asfalto

Polizia (foto di repertorio)

Vigevano, 22 marzo 2023 – Organizzati, efficienti e pronti a tutto. Sono i ladri che hanno colpito poco prima delle 4.30 alla periferia di Vigevano.

Il bottino

Nel mirino è finito il calzaturificio Mosaicon Shoes di corso Novara 171. I malviventi hanno compiuto la razzia, il bottino non è stato ancora quantificato ma è comunque molto ingente e poi sono fuggiti. Per farlo hanno abbandonato due furgoni a sbarrare le due vie di accesso al magazzino e lanciato dei chiodi sull'asfalto.

Il precedente

Una modalità identica a quella compiuta tra il 30 novembre ed il 1° dicembre scorsi ai danni dello stabilimento della Loro Piana, che produce abbigliamento di lusso, con sede a Mede sempre in Lomellina. Anche in quella circostanza i ladri in fuga avevano utilizzato un furgone e alcune auto per bloccare un tratto della provinciale e lanciato chiodi. In quella circostanza, a dare loro una mano, era stata anche la fitta nebbia che gravava sulla zona. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Vigevano.