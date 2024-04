Ragazzi in prima linea: "Una Vigevano migliore"

Un’associazione di giovanissimi vigevanesi che avrà come obiettivo quello di interessarsi dei bisogni della città e di proporre soluzioni delle problematiche che sono state evidenziati. Una rappresentanza dei promotori dell’iniziativa, che si chiamerà "Generazione Nova", composta da Giada Romola, Hayden Molina, Jacopo Critelli, Leonardo Fré, Francesco Pastore, Andrea Devecchi, Sara Labianca e Alberto Dal Santo, ha incontrato il sindaco Andrea Ceffa. "La prima attività della nuova associazione – spiega il primo cittadino – è stata quella di realizzare un sondaggio autogestito, che ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni insegnanti, che è stato distribuito agli studenti del liceo "Cairoli" e a quelli dell’istituto tecnico "Casale" del quale mi è stato consegnato il risultato. Rispetto ai problemi che sono emersi – aggiunge Ceffa – ho avuto modo di spiegare loro come si sta muovendo l’amministrazione per affrontarli e risolversi e quali sono stati i risultati già conseguiti. Dal canto mio – prosegue il primo cittadino – sono molto contento che ci siano ragazzi che abbiano deciso di attivarsi in prima persona per migliorare la città".

U.Z.