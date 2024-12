Raccolta differenziata, è caos. Giorni di ritiro cambiati. Protestano i residenti

I bidoncini erano stati tutti regolarmente esposti, ma nessuno è passato a ritirarli. In periferia bisognerà attendere stasera per sbrarazzarsi dei resti delle cene e dei pranzi natalizi. A causa delle festività, infatti, sono cambiati i giorni della raccolta differenziata, una variazione che ha creato disservizi e non poche rimostranze di chi vive fuori dal centro storico e dal Borgo Ticino. "Una vergogna - hanno commentato alcuni -. Paghiamo tasse salate per non avere il servizio". Senza considerare le variazioni, molti si sono affidati alla consuetudine e a quanto riportato sul calendario ricevuto a inizio anno. Di conseguenza hanno esposto l’umido lunedì, quando invece raccoglievano la carta. "La carta si può tenere in casa senza problemi - hanno sottolineato i residenti in periferia -, l’umido invece produce cattivo odore e, con le cene e i pranzi, ne abbiamo in casa di più. Avrebbero potuto raccoglierlo come è stato fatto nella zona centrale".

In Borgo Ticino e nel centro storico, forse anche a causa delle presenza di molti ristoranti, il servizio si è fermato solo il giorno di Natale e l’umido è stato portato via lunedì prima di stasera. In periferia anche alla Vigilia, ma soprattutto sono cambiati i giorni di conferimento. "Ricordiamo ai cittadini di Pavia - ha comunicato Asm attraverso i propri canali -, per la settimana di Natale, di seguire le indicazioni di raccolta rifiuti riportate nel calendario della propria zona di residenza". E la stessa frase veniva ripetuta anche dall’operatore a chi chiamava il centralino di Asm per lamentarsi del servizio: "La variazione era stata comunicata". Ma, se a Pavia, le feste hanno costretto i residenti in periferia a tenersi in casa i bidoni dell’umido, a chi abita fuori dal capoluogo è andata anche peggio. In alcuni piccoli centri nessun operatore è passato a effettuare la raccolta per gran parte della settimana. Di conseguenza l’umido è stato portato via solo lunedì mattina, quando le abbuffate natalizie ancora erano lontane, per la carta si dovrà attendere il 2025 e lo stesso accadrà per la plastica e il vetro. Con la pausa per le festività e il sabato, soltanto l’indiffereziato potrà essere conferito stamattina. Tutto il resto può attendere, anche la carta dei regali. Qualche incivile ha lasciato i sacchetti che non venivano raccolti nei campi che costeggiano le strade.