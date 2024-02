Quinto binario. Tunnel pronto entro maggio

Lo “sfondamento“ del quinto binario, con il tunnel che sbucherà in viale Trivulzio, sarà pronto a maggio. Lo hanno riferito i dirigenti di Rfi agli amministratori, sindaco Francesco Passerini (nella foto) in testa, che lunedì pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere di rifacimento della stazione ferroviaria di Codogno, il cui progetto fu presentato nel 2018.

Di fatto il nuovo passaggio a nord ovest, che permetterà ai pendolari di proseguire verso il quartiere Villaggio San Biagio e non essere costretti a ritornare in piazzale Cadorna una volta avuto accesso allo scalo, è sostanzialmente pronto: manca ancora la pavimentazione e poi potrà essere aperto all’utenza.

Per gli ascensori di servizi per tutti i binari, occorrerà attendere la fine dell’anno. Sui binari, invece, il cantiere è quasi ultimato. Resta ancora non ufficiale la data di inizio degli altri interventi esterni alla stazione e cioè la nuova rotonda di piazzale Cadorna e la “bretellina“ che collegherà la facciata dello scalo al parcheggio di piazzale Polenghi Lombardo, rimuovendo il vecchio e abbandonato dehor del bar ormai chiuso da anni.

L’aggiornamento sulla tempistica di realizzazione e chiusura dei lavori è l’ennesimo in questi anni: nel 2022 si ribadì che il cantiere avrebbe dovuto terminare l’anno successivo, ma poi tutto è slittato ancora di un anno. Il Comune, spettatore interessato, spera ora che tutto finisca il prima possibile anche perché la nuova uscita della stazione è funzionale al potenziamento e riqualificazione in atto del nuovo quartiere fieristico. Sulle condizioni e le sorti della passerella pedonale sopra i binari, di proprietà di Rfi, invece, il sindaco relazionerà nella seduta di consiglio di venerdì, quando risponderà a una mozione della minoranza della lista civica Codogno Insieme 2.0. M.B.