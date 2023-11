Primo trofeo di enduro. "Ospiteremo tanti piloti e spettatori"

L’area eventi vicino allo stadio Fortunati, che viene utilizzata per la seconda volta, ospiterà, domenica dalle 9, il “1° trofeo di enduro Città di Pavia“ valido per i campionati regionali. Dall’area eventi le moto partiranno per imboccare strada Campeggi e Cassinino, dove affronteranno la prima prova speciale. Riprenderanno poi la strada asfaltata fino a Samperone di Certosa di Pavia per la seconda prova speciale. A quel punto torneranno a Pavia. "È un percorso corto – dice il presidente di Moto club Pavia, Edoardo Zucca – e poco impattante dal punto di vista atmosferico, visto che le previsioni non sono incoraggianti". "È la finale regionale del campionato di enduro - aggiunge l’assessore comunale allo sport, Pietro Trivi – che porterà a Pavia tanti piloti e tanti spettatori. Per la prima volta, dove si è svolto il luna park, potremmo ospitare i paddock e i box. Abbiamo anche ottenuto una deroga per il problema della peste suina. Si gareggerà in sicurezza". Anche il sindaco, Fabrizio Fracassi, rassicura sul tema peste suina: "Non ci saranno problemi e limitazioni, abbiamo chiesto e ottenuto una deroga per consentire a tutti di assistere alla gara in totale sicurezza". M.M.