Pavia, si riunisce la prima commissione antimafia: “La città è la capitale dell'ndrangheta in Lombardia”

Pavia, 2 novembre 2024 – “Ci sono decine di famiglie di mafia tra Lomellina, Oltrepò e Pavese e Pavia è la capitale della ‘ndrangheta in Lombardia”. È andato dritto al punto il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Daniele De Chiara durante la prima riunione della commissione consiliare antimafia che si è tenuta qualche giorno fa a Pavia. Nel suo intervento De Chiara ha puntato l’accento sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio economico.

“Abbiamo molti cantieri – ha aggiunto De Chiara -, alcuni avviati e altri che partiranno a breve. Dietro a tanti cantieri si nascondono tante infiltrazioni mafiose, dobbiamo stare particolarmente attenti”. Ma, secondo il consigliere comunale il lavoro che i commissari si apprestano a compiere non sarà semplice: “Quello che emerge è solo la punta di un iceberg. Un esempio? Le denunce per episodi di racket in questa provincia sono pari a zero”.