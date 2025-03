Presunta violenza sul trapper Jordan Baby. Processo a giugno

Si terrà a giugno, in tribunale a Pavia, il processo per la presunta violenza sessuale ai danni di Jordan Tinti (nella foto), 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato morto il 12 marzo 2024 in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia. Per questa vicenda la Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il giudice Luigi Riganti ha respinto la richiesta accogliendo l’opposizione dell’avvocato Federico Edoardo Pisani, legale della famiglia di Jordan. Il caso si è così riaperto, con l’imputazione coatta del compagno di cella di Jordan, un uomo di 50 anni di Alessandria che è ancora detenuto. Intanto si attendono sviluppi dall’inchiesta sulla sua morte: inizialmente si pensava che il giovane si fosse suicidato, ma è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo.