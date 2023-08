Post scuola di settembre con laboratori e inglese

Agevolare i genitori che lavorano nelle settimane che precedono l’inizio dell’anno scolastico. Nasce con questo obiettivo il “post scuola settembrino“ promosso dall’amministrazione comunale di Garlasco che inizierà il 12 settembre per chiudersi il 22. Quattro ore al giorno che impegneranno i bambini che frequenteranno la scuola primaria in una serie di attività. Ad occuparsene sarà la cooperativa L’Airone negli spazi della scuola elementare di via Toledo dalle 12.30 alle 16.30. Per le iscrizioni ci sarà tempo sino al 4 settembre. Il programma prevede lo svolgimento di diversi laboratori, artistici, musicali, teatrali e sportivi e attività in lingua inglese. L’adesione all’iniziativa sarà totalmente gratuita per le famiglie che parteciperanno perché l’amministrazione comunale ha ottenuto i fondi necessari a finanziare il progetto grazie al bando regionale “Restiamo insieme 2023“. Per perfezionare l’iscrizione è sufficiente compilare l’apposito form sul sito del Comune di Garlasco.

U.Z.