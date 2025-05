Pizza indigesta per due motociclisti: dopo la cena scoprono che le moto da cross sono sparite

Garlasco (Pavia) 30 maggio 2025 – È risultata molto pesante e piuttosto indigesta la pizza che due centauri si erano fermati a mangiare dopo aver corso sul circuito di Ottobiano. Quando nella tarda serata di ieri sono tornati al furgone, un mezzo con targa francese parcheggiato in via Pavia, infatti, si sono accorti che la porta del veicolo commerciale era stata forzata ed erano state portate via le due moto che vi avevano caricato.

Le moto da cross, 125 di cilindrata, non erano targate perché vengono usate per correre nei circuiti. Non è la prima volta che dei mezzi, solitamente moto da cross, vengono rubate da malviventi che con ogni probabilità tengono d’occhio coloro che si recano al circuito per trascorrere una giornata diversa dedicandosi alla propria passione. Sull’ennesimo furto di moto indagano i carabinieri di Garlasco.