Più rispetto per l’ambiente Bici elettriche a noleggio Una proposta per Pavia

di Manuela Marziani

Pavia è la prima città d’Italia ad aver ricevuto una proposta per un servizio di bike sharing elettrico che rappresenta la nuova frontiera del noleggio. L’annuncio è stato dato ieri durante il road show di E-Vai, il car sharing fuori dal comune, che ha fatto tappa a Pavia per parlare di mobilità a basso impatto ambientale. Un nuovo modo di spostarsi che guarda all’ambiente senza trascurare comodità e portafoglio. Noleggiare un’auto a basso impatto ambientale costa 39 euro al giorno, mentre per le bici si sta studiando un prezzo altamente competitivo. Perché si cercano continuamente mezzi alternativi all’auto. Il gruppo Fnm al quale appartiene E-Vai ogni giorno trasporta 750mila persone, 200 corse ogni giorno collegano Pavia a Milano e vengono usate da 20mila passeggeri. Pendolari che si spostano soprattutto per studio o lavoro, ma si stanno facendo largo anche i turisti, aumentati del 40%.

Le “gite in treno“ (ormai brand) in particolare vanno per la maggiore e la terza guida realizzata dal marchio non a caso ha in copertina un’immagine di Pavia e delle bellezze che si possono vedere. Magari usando una bici elettrica, quando si arriva in stazione. "Abbiamo proposto un mezzo bello come quelli noleggiabili a Parigi - ha detto l’ad di E-vai Gianni Martino -. Offriamo un servizio comodo".