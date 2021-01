Casorate Primo (Pavia), 1 gennaio 2021 - Un petardo è entrato dalla porta finestra del balcone, al terzo piano di un condominio in via Turati a Casorate Primo. E ha provocato un incendio, che ha reso l'appartamento inagibile.

Per fortuna non è rimasta ferita la 69enne che vive in affitto nell'appartamento. Sul posto sono intervenuti, circa 20 minuti dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato indagini. Non è infatti ancora stata ricostruita la dinamica dell'incidente e deve essere scoperto da dov'era partito il petardo, probabilmente da un altro balcone di un palazzo adiacente.