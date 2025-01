Petardi come fuochi d’artificio. Scheggia finisce in un occhio. Ferito un ragazzino in piazza

In punti diversi ma entrambi a Mortara, i festeggiamenti per Capodanno con i botti hanno provocato due feriti. L’episodio più grave è successo una decina di minuti dopo la mezzanotte in piazza Silvabella, dove una gran quantità di petardi, anche in batterie come veri e propri fuochi d’artificio, sono stati posizionati da ignoti che hanno deciso così di dare il benvenuto al 2025. Purtroppo la scheggia di un petardo ha colpito al volto un ragazzino di 14 anni, che si trovava in piazza. I soccorsi sono scattati tempestivamente e un’ambulanza ha trasportato in codice giallo il ragazzino al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato in Oculistica e poi dimesso, con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

Conseguenze non gravi, che sono comunque lesioni personali delle quali potrebbero essere chiamati a rispondere, se identificati, i responsabili dei botti, esplosi in strada nonostante i divieti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, della compagnia di Vigevano, per avviare accertamenti. Subito dopo il secondo episodio, in corso Mazzini, sempre a Mortara: è successo circa un quarto d’ora più tardi, quando ancora stavano scoppiando altri botti. In questo caso un 27enne è stato colpito al collo. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano in codice giallo, ma dopo aver medicato il ferito non è stato ritenuto necessario il trasporto al pronto soccorso. Non sono invece intervenute sul posto in questo caso le forze dell’ordine, non essendosi trattato di una situazione che richiedesse accertamenti per ricostruire l’accaduto, solo un incidente e per fortuna senza conseguenze gravi.