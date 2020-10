Un appello al presidente della Regione Attilio Fontana perché riveda il divieto di vendita per asporto delle bevande alcoliche dopo le 18 e quello per gli sport di contatto. A lanciarlo è Nicola Niutta (foto), presidente del Consiglio comunale di Pavia ed esponente locale di Fratelli d’Italia. "Mi confronto quotidianamente con tanti cittadini, commercianti e piccoli imprenditori che in questi mesi sono rimasti in piedi con grandi sacrifici - ha scritto Niutta -. Tra mancati introiti, protocolli di sicurezza e dispositivi di protezione, credo sia stato chiesto molto a quella fascia produttiva che costituisce da sempre una colonna portante della Lombardia e dell’Italia intera. Ora tanti di questo settore rischierebbero di non rialzarsi in seguito all’ennesimo sacrificio". Tra le restrizioni anche il divieto a competizioni e allenamenti per gli sport di contatto: "Trovo paradossale - ha aggiunto Niutta - che si soprassieda sugli affollamenti che si verificano nella fruizione del trasporto pubblico locale da parte di quegli stessi ragazzi che poi svolgono attività sportiva tramite società a cui è stato già chiesto un grande sforzo per la messa in sicurezza di tutti i loro utenti".M.M.

