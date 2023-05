Pavia – Per cercare di liberarsi degli agenti che lo stavano inseguendo ha spruzzato alle sue spalle dello spray urticante, ma è stato ugualmente raggiunto e bloccato. Il giovane, 23enne, è stato quindi arrestato sia le accuse di possesso di sostanze stupefacenti resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento

È successo a Pavia sulla Vigentina, dove una pattuglia della Volante era arrivata su segnalazione di un cittadino, che denunciava una presunta attività di spaccio in corso. In effetti i poliziotti al loro arrivo hanno notate due persone sospette, che alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire. Inseguiti, uno è riuscito a dileguarsi, l'altro è invece il 23enne fermato. Anche dopo essere stato bloccato, ha proseguito a cercare di divincolarsi con calci e pugni, schivati dagli agenti. Il giovane è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di diversi tipi di droga: 195 grammi di cocaina, 156 grammi di hashish e 105 grammi di eroina. Oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, l'immancabile bilancino di precisione.

Armi improprie

E le “armi”: tre bombolette di spray urticante ma anche un coltello e un falcetto, che gli sono costati il deferimento anche per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. L'arrestato, dopo essere stato portato in Questura per l'identificazione, è stato trasferito nel carcere pavese di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.