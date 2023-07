Tragedia a Pavia: si sporge per lavare i vetri, precipita dal secondo piano e muore

Pavia – Stava lavando i vetri di una finestra al secondo piano di via Volturno, in pieno centro storico, quando con ogni probabilità ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. È morta così una donna, le cui generalità non sono ancora state rese note. Sono stati alcuni passanti attorno alle 14,30 di oggi a vedere un corpo sull’asfalto e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta da diversi metri. In via Volturno all’angolo con via Siro Comi sono arrivati anche gli agenti della questura di Pavia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Salendo nell’appartamento i poliziotti hanno subito visto accanto a una porta a finestra uno sgabello e i detersivi che si usano per lavare i vetri.